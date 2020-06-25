Сегодня, 25 июня, состоялось заседание правительства Саратовской области, на котором обсуждался в том числе выход на второй этап снятия ограничений, вызванных эпидемией covid-19, сообщает пресс-служба главы региона.

Открыл заседание председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, высказавшись о возможности выхода региона ко второму этапу снятия органичений.

— Сегодня уже можно сказать, что благодаря консолидированным усилиям мы достойно ответили на угрозу: смогли подготовить медучреждения, развернув в максимально быстрые сроки дополнительные инфекционные койки, обеспечили оборудованием, препаратами и средствами защиты лечебные учреждения. Сейчас тестирование на COVID ведут 15 лабораторий. Это позволяет делать прогнозы на перспективу по постепенному выходу из режима ограничительных мероприятий, — сказал Стрелюхин.

Особую благодарность Председатель Правительства выразил медработникам и специалистам Роспотребнадзора за профессионализм и самоотверженность.

— Вместе мы выполняем самую главную задачу – сохранение жизни и здоровья людей, — подчеркнул он.

В течение нескольких дней планируется выход региона на второй этап снятия ограничений, так как по мнению Стрелюхина, ситуация в последнее время показывает положительную динамику.