Сегодня, 24 сентября, на заседании правительства Саратовской области вице-губернатор — председатель правительства региона Александр Стрелюхин рассказал о эпидемиологической ситуации.

Он отметил, что область полгода живет в режиме ограничительных мероприятий. И напомнил местным жителям, что масочный режим никто не отменял, инфекция не ушла. Беспечность граждан, которые не носят маски в общественных местах и транспорте опасна.

Он поручил поручил исполняющему обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Ивану Козаченко усилить контроль за соблюдением этих мер.

Александр Стрелюхин подчеркнул, что за это время наладили выпуск средств индивидуальной защиты, производство антисептиков, восстановлена работа ряда предприятий.

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