Региональное управление по делам ЗАГС сообщает, что с 24 июля церемонии бракосочетания вновь можно проводить в присутствии гостей.

Но на разрешенную торжественную обстановку накладываются свои ограничения: на четыре квадратных метров площади зала можно размещать одного человека.

Следует отметить, что точное количество гостей, которое может принять участие в торжественной церемонии бракосочетания, в каждом отделе ЗАГС рассчитывается исходя из площади зала торжеств.

— В Саратовской области продлен режим ограничительных мероприятий, в том числе и масочный режим, поэтому мы призываем наших молодоженов и гостей использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и выполнять указания работников ЗАГС о соблюдении требований противоэпидемического режима, — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Напомним, что ранее на церемонии бракосочетания гостей не пускали в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.