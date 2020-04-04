Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин призвал руководителей предприятий, проигнорировавших указ президента РФ о приостановлении работы до 30 апреля, внять здравому смыслу. Об этом он сказал на брифинге, посвященному противодействию коронавирусу.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что с 1 апреля ее ведомством совместно с сотрудниками полиции было выдано уже 354 предостережений предпринимателям, которые не приостановили деятельность своих организаций, 15 руководителей – оштрафованы.

— Нужно понимать, что штрафы увеличились — на граждан от 15 до 40 тысяч и от 200 да 500 тысяч на юридические лица, от 50 до 150 тысяч организациям торговли. МВД будет следить вместе с нами за этим, и передавать дела в суд, — сказала главный санитарный врач области.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин отметил, что власти не ставят своей целью сразу начинать репрессии, а остановиться на профилактической работе.

— Хотелось бы чтобы работа Роспотребнадзора остановилась на первой фазе — предупреждениях. Все понимают, есть те, кто в список не входит, но продолжает работать. Прекратите. В Ульяновской области губернатор обратился к гражданам, возникли массовые очаги в одном из районов — пришлось его закрыть полностью. Поэтому наша задача выполнять предписания Роспотребнадзора, – говорит председатель правительства.