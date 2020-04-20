Санкции для таксистов за неиспользование средств индивидуальной защиты во время перевозов пока не разработаны. Об этом на ежедневном брифинге рассказала замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

— В минтранс направлены рекомендации об использовании средств защиты водителями при перевозках. Кроме того необходимо использовать макси и антисептики для предотвращения распространения covid-19. Нужно проработать вопрос по поводу проверок исполнения этих рекомендаций в отношении таксистов.

Ранее Матвеева разъяснила, что степень защиты масок разные. Медицинские маски долго разрабатывались и были изначально предназначены для ношения в условиях медицинского учреждения. Но даже сшитая маска из нескольких слоев ткани сократит риски заражения вирусом.