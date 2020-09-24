Саратовский академический театр оперы и балета готовится к открытию 218-го театрального сезона. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Если позволит обстановка, то зрители смогут увидеть спектакли на его сцене.

Сезон планируют открыть 9 октября XXXIII Собиновским музыкальным фестивалем. В его рамках состоится семь мероприятий на четырех площадках города, билеты можно приобрести онлайн.

20 октября покажут балетную премьеру прошлого сезона «Щелкунчик», а 21 октября – опера «Евгений Онегин».

Также планируется показать вечер одноактных балетов, балеты «Юнона» и «Авось», «Большой вальс», «Девушка и смерть», оперы «Свадьба Фигаро», «Мадам Баттерфляй» и «Иоланта». Оперетты в октябре представлены «Веселой вдовой» и «Бременскими музыкантами».