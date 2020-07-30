Сегодня, 30 июля, в Саратове проверили, соблюдают ли масочный режим пассажиры местных маршруток. Об этом сообщил корреспондент издания «Новости Саратова».

Число случаев по заражению коронавирусом не снижается, каждый день выявляют около 100 новых заболевших. Нужно продолжать подобные мероприятия, а пассажирам носить маски, — отметил депутат городской думы Евгений Чернов.

Пассажиры считают, что незачем носить маску, если водитель сам не надевает средство индивидуальной защиты. Нужно, чтобы все шоферы не забывали о масках, — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.

Маршрутку №41 проверили по плану. Здесь дезинфицируют салон, размещены новые рекомендации от Управления Роспотребнадзора региона. А вот пассажиры маски носить не торопятся, за что им сделали внушение.

В 58-м маршруте половина пассажиров были в маске, другая нет, в 64Д только водитель надел средство индивидуальной защиты, его примеру не последовал ни один пассажир, который выходил из общественного транспорта.

Такая же ситуация с гражданами из салона трамвая №10.

По итогу всего 10 процентов всех пассажиров отправились в поездку и надели средства индивидуальной защиты.

Иван Козаченко отметил, что нужно работать с мировоззрением граждан, чтобы люди понимали, как важно защитить себя от новой инфекции и не подвергать опасности других.
Он подчеркнул, что штрафовать каждого невозможно.

Замминистра уточнил, что сейчас в России снижается число заболевших, но это не значит, что нет угрозы второй волны новой инфекции.

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