Сегодня, 30 июля, в Саратове проверили, соблюдают ли масочный режим пассажиры местных маршруток. Об этом сообщил корреспондент издания «Новости Саратова».



— Число случаев по заражению коронавирусом не снижается, каждый день выявляют около 100 новых заболевших. Нужно продолжать подобные мероприятия, а пассажирам носить маски, — отметил депутат городской думы Евгений Чернов.

— Пассажиры считают, что незачем носить маску, если водитель сам не надевает средство индивидуальной защиты. Нужно, чтобы все шоферы не забывали о масках, — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.

Маршрутку №41 проверили по плану. Здесь дезинфицируют салон, размещены новые рекомендации от Управления Роспотребнадзора региона. А вот пассажиры маски носить не торопятся, за что им сделали внушение.

В 58-м маршруте половина пассажиров были в маске, другая нет, в 64Д только водитель надел средство индивидуальной защиты, его примеру не последовал ни один пассажир, который выходил из общественного транспорта.

Такая же ситуация с гражданами из салона трамвая №10.

По итогу всего 10 процентов всех пассажиров отправились в поездку и надели средства индивидуальной защиты.

Иван Козаченко отметил, что нужно работать с мировоззрением граждан, чтобы люди понимали, как важно защитить себя от новой инфекции и не подвергать опасности других.

Он подчеркнул, что штрафовать каждого невозможно.

Замминистра уточнил, что сейчас в России снижается число заболевших, но это не значит, что нет угрозы второй волны новой инфекции.