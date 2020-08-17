Сегодня, 17 августа, губернатор Валерий Радаев провел совещание с заместителем председателя областного правительства Ириной Седовой и исполняющей обязанности министра образования Еленой Нерозей, на котором обсуждалась подготовка школ к новому учебному году.

Новый учебный год саратовские школьники начнут за партами, а не за компьютерами. Продолжения дистанционного обучения не планируется. Но немаловажно сейчас обеспечить безопасность детей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

— До руководства каждого учреждения должны быть доведены все требования СанПиНов. А это целый комплекс, включающий термоконтроль на входе, усиленную обработку помещений, локализацию мест учебы, — рассказал Валерий Радаев.

Но в связи с запретом массовых мероприятий традиционных школьных линеек 1 сентября можно не ожидать:

— Надо сделать всё для того, чтобы дети, родители и учителя ощутили атмосферу праздника. Тем более, 2020-й год проходит под знаком юбилея Победы, и первые уроки будут посвящены именно этому событию. Наша с вами задача – обеспечив исчерпывающую безопасность, плавно включить школьников в учебный процесс, не упустив важные компоненты патриотического воспитания, — прокомментировал глава региона организацию линеек, связав их с 75-летием Великой Победы.

Ожидается, что 1 сентября по всей области откроются 875 школ, куда придут более 250 тысяч детей.