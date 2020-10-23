На сегодняшнем брифинге первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашкин рассказал о том, как проходят занятия у спортсменов.

Приобретено 408 рециркулятров, есть запас антисептиков. Помещения и инвентарь дезинфицируют после каждой тренировки. Кроме времени самих занятий, соблюдается масочный режим, требуются использование перчаток.

Кроме того, ограничено до 15 минут пребывание спортсменов до и после тренировки.

За время пандемии зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом, шесть среди тренеров, один среди спортсменов, пять среди сотрудников администрации. Незамедлительно переведены девять групп на дистанционный режим, проведена дезинфекция, отправлено уведомление в Роспотребнадзор, — уточнил чиновник.

Он отметил, что пока переводить тренировки в режим онлайн не планируется.

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