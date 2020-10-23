На сегодняшнем брифинге первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашкин рассказал о том, как проходят занятия у спортсменов.

Приобретено 408 рециркулятров, есть запас антисептиков. Помещения и инвентарь дезинфицируют после каждой тренировки. Кроме времени самих занятий, соблюдается масочный режим, требуются использование перчаток.

Кроме того, ограничено до 15 минут пребывание спортсменов до и после тренировки.

— За время пандемии зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом, шесть среди тренеров, один среди спортсменов, пять среди сотрудников администрации. Незамедлительно переведены девять групп на дистанционный режим, проведена дезинфекция, отправлено уведомление в Роспотребнадзор, — уточнил чиновник.

Он отметил, что пока переводить тренировки в режим онлайн не планируется.