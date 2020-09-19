В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 110 новых случае заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число зарегистрированных больных выросло до 14,332 тысячи человек, 9,477 тысячи человек выздоровели.

По районам области новые случаи заболевания распределись так: Саратов — 53, Балаковский район — 13, Энгельсский — 11, Балашовский — пять, Пугачевский — четыре, Ивантеевский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Вольский, Дергачевский, Петровский и Советский — по два, Аткарский, Воскресенский, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский, Романовский, Саратовский и Хвалынский — по одному.