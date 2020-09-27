Сегодня, 27 сентября, в Саратовской области зафиксировано еще 104 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 15,176 тысячи человек. За все время выздоровели 10,119 тысячи человек, а за сутки — 23.

По территории области новые случаи распределились следующим образом: Саратов — 57, Балаковский район — восемь, Энгельсский — шесть, Марксовский и Пугачевский — по четыре, Балашовский, Ртищевский и Саратовский — по три, Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Ершовский, Татищевский и Федоровский — по два, Балтайский, Краснокутский, Турковский районы и ЗАТО Светлый — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 14 контактных лиц, 89 — с неустановленным источником заражения, еще один человек прибыл с симптомами ОРВИ с другой территории.

Болезнь протекает в основном с пневмонией — у 66 новых заболевших. Также 26 человек переносят заболевание бессимптомно, еще 12 — с симптомами ОРВИ.