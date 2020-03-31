В Саратовской области введен режим самоизоляции. Сегодня, 31 марта, подписано постановление о введении пропускной системы на территории области. Его подписал председатель правительства Александр Стрелюхин во время заседания оперштаба.

Ограничение не будут распространяться на жителей со спецпропусками. Уже утверждены положения о их выдаче. Постановление будет действовать с сегодняшнего дня, а проверки начнутся со 2 апреля.

Кроме того глава регионального правительства отметил, что скоро основные пешеходные зоны Саратова начнут дезинфицировать.

— Также нам отведена квота на получение миллиона масок и 2,465 тысячи специальных костюмов, — сказал Стрелюхин.