В Саратовской области 1,078 тысячи учеников пяти школ и 66 педагогов получают знания дистанционно. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Причина — трое учеников и четыре педагога учреждения подхватили коронавирус.

Речь идет о СОШ №3 Аткарска, основной школе села Покровка, СОШ в Куриловке, селе Интернациональном, СОШ №42 в Энгельсе.

Онлайн также получают знания 1,506 тысячи ребят из 62 классах в 23 школах региона. Заболевания выявлены у 25 детей и 17 педагогов.

Полностью закрыт детсад №51 в поселке Сенной Вольского района — заболел один воспитатель, частично — сад в Балаковском районе, два в Саратове.

Дистанционно получают знания 22 студента из одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения.