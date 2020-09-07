Саратовская область становится одним из первых участников масштабного проекта по исследованию воды на коронавирус, рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Ученые продолжают изучать циркуляцию вируса в природе, чтобы выявить возможные очаги заражения. Поэтому в Саратовской области вскоре начнут исследовать питьевую и сточные воды, а также пищевые продукты.

В этой масштабной программе помимо саратовской области участвуют: Республика Крым и Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Новосибирская и Ростовская области.

Пока специалисты считают, что вирус не размножается в соленой и пресной воде, а также его способно мгновенно уничтожить кипячение. На поверхностях же вирус способен жить до 48 часов.