Ученые рассказали, для чего нужен именно двухнедельный карантин при новом вирусе. Информация об этом появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

Анализ нового коронавируса позволил выяснить средний инкубационный период — это 5,1 дня. 14-дневный карантин является мерой предосторожности. Ученые выяснили, что у 97,5 процента людей проявляются симптомы в течении 11,5 дня после заражения. Также стало ясно, что на каждые десять тысяч человек приходится в среднем 101 с симптомами инфекции при выходе из двухнедельного карантина. Также был исследован 181 случай заболеваний в других странах.

Органы здравоохранения по всему миру используют 14-дневный карантин или активный мониторинг за теми, кто может быть заражен новой инфекцией. Точное выявление сроков инкубационного периода заболевания вирусом COVID-19 позволяет специалисты лучше следить за вспышки эпидемий. Зачастую карантин может остановить распространение заразы, несмотря на исключительные случаи, когда период заражение превышает срока изоляции.