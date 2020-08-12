Проект «Изучение молекулярных механизмов взаимодействия белков SARS-CoV-2 с клетками-мишенями чувствительных животных и человека и эффективных методов быстрой инактивации возбудителя COVID-19» ученых СГУ вошел в число победителей по итогам конкурса на реализацию проектов по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий» Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по программе «Вирусы». Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Руководителем проекта является профессор кафедры медицинской физики СГУ Валентина Федорова, ответственным исполнителем — профессор кафедры медицинской физики Сергей Ульянов. В число исполнителей также входит доцент кафедры медицинской физики Онега Ульянова и волонтеры. На работу они получили грант РФФИ.

— Поддержанный РФФИ проект направлен на решение фундаментальной научной задачи изучения формирования молекулярных механизмов иммуно- и патогенеза коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 в организмах чувствительных млекопитающих в модельных экспериментах с применением клеток-мишеней лабораторных, продуктивных, диких, домашних животных и человека, — отметили в пресс-службе.