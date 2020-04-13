Учителя выработали систему дистанционного обучения, сообщает городской комитет по образованию.

На сегодняшний день школьникам доступны несколько платформ для обучения на дому: Российская электронная школа», «Московская электронная школа», Мособртвпортал, «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», издательство «Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», платформы новой школы «Олимпиум», «Билет в будущее», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры».

Также с 7 апреля работает новая платформа «Моя школа в online», с помощью которой знания могут получать дети, у которых нет высокоскоростного интернета.

Стоит отметить, что в первый день дистанционного обучения был перегружен сервер Дневник.ру, а пользователи «Российской электронной школы» и «Российского учебника» сообщали о низкой скорости предачи данных.

На сегодняшний день преподаватели выработали свою систему обучения. Они составляют для детей недельный план работы и дают ссылки из интернета с пояснением материала. Проверяют задания по электронной почте и мессенджерам.