Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина подписала приказ о переводе подведомственных ей учреждений на особый режим работы. Документ опубликован на сайте ведомства.

С сегодняшнего дня в театрах, музеях и библиотеках начнут контролировать температуру тела сотрудников, здания будут обеспечены средствами дезинфекции. Кроме того, работникам культуры ограничиваются служебные поездки по России и полностью исключаются заграничные командировки. Рабочие совещания теперь будут проводиться в режиме видеоконференций.

Часть сотрудников будет переведена на удаленный режим работы. Также полностью прекращается прием иностранных делегаций. Ранее запланированные международные конкурсы, фестивали и выставки отменяются.

Выставки, музеи, театры и библиотеки полностью закрываются для посетителей.