Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионально оперштаба.

На 21 марта зарегистрировано 765 новых случаев.

Общее количество заболевших в области составляет 235 512 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 221 115 человек, за сутки —

1 515.

На стационарном лечении находятся 1 157 человек, на амбулаторном — 8 602.

Больше всего заболевших выявили в Балаковском районе — 228, Саратове — 174, Балашовском районе — 123, Марксовском — 47, Энгельсском — 46, Петровском — 40.