В Саратове управляющие компании начали дезинфекцию подъездов, сообщает мэрия. Обработке подвергают все внутренние поверхности.

Работники ходят в специальных защитных костюмах желтого цвета и масках и орошают поверхности стен, пола и потолка дезинфицирующим раствором, содержащим хлор.

О здоровье жильцов уже начала заботиться организация «Авиатор», в подчинении которой 34 дома. Сегодня ее сотрудники обработают порядка 20 домов, а остальные завтра.

В четверг дезинфекцией займется УК «Престиж-56».

Напомним, что в области введен режим самоизоляции. Однако передвижение по межгороду не запрещены.