Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 10 человек в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни 10 человек в Саратовской области По Новости Саратова - 31.01.2022 121 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Еще 10 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Это семь женщин и трое мужчин. Всего за время пандемии скончались 5 352 пациента. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Еще 27 школ Саратова ушли на карантин из-за ОРВИ Жители Балакова задыхаются от тошнотворного запаха с завода Перевернувшемуся на трассе под Саратовом в метель автомобилисту помогли очевидцы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 27 школ Саратова ушли на карантин из-за ОРВИ Новости Саратова - 31.01.2022 0 В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с 1 февраля закрываются на карантин: - лицеи № 15, 47, 56, 107, Инженерный лицей; - школы... Жители Балакова задыхаются от тошнотворного запаха с завода 31.01.2022 Перевернувшемуся на трассе под Саратовом в метель автомобилисту помогли очевидцы 31.01.2022 «Володин Саратов»: Куда обратиться саратовцу с проблемой расчистки от снега? 31.01.2022 В Ленинском районе Саратова отловят портящих машины собак 31.01.2022