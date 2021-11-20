Сегодня, 20 ноября, коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области.

Среди погибших 12 женщин и 10 мужчин, возрастом от 49 до 87 лет.

Всего в России сегодня от коронавируса скончались 1254 человека.

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