Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 20.11.2021 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 20 ноября, коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области. Среди погибших 12 женщин и 10 мужчин, возрастом от 49 до 87 лет. Всего в России сегодня от коронавируса скончались 1254 человека. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове сгорел салон красоты Панков: Помогу поставить десять новых троллейбусов в Балаково В Ленинском районе Саратова перекрыли холодную воду ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове сгорел салон красоты Новости Саратова - 20.11.2021 0 Инцидент произошёл утром 20 ноября в Ленинском районе Саратова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, примерно в 5.00 пожарные получили сигнал о возгорании в торговых... Панков: Помогу поставить десять новых троллейбусов в Балаково 20.11.2021 В Ленинском районе Саратова перекрыли холодную воду 20.11.2021 Председатель СКР проконтролирует защиту прав социально незащищенных граждан в Саратове 20.11.2021 Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области 20.11.2021