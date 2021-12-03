Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 03.12.2021 47 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 ноября, от коронавируса скончались 22 жителя Саратовской области. В число погибших вошли 10 мужчин и 12 женщин, возрастом от 52 до 88 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Воду до полуночи отключили еще на 4 улицах Саратова Задержаны совершившие 14 краж энгельсские домушники Жителям Саратова вернут деньги за занятия спортом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Воду до полуночи отключили еще на 4 улицах Саратова Новости Саратова - 03.12.2021 0 Сегодня, 3 декабря, из-за ремонта на городском водопроводе еще несклько улиц Саратова отключили от водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС". Ограничено холодное водоснабжение абонентов... Задержаны совершившие 14 краж энгельсские домушники 03.12.2021 Жителям Саратова вернут деньги за занятия спортом 03.12.2021 Валерий Радаев заявил о скором становлении Саратова в ряд туристических лидеров 03.12.2021 Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области 03.12.2021