Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 17.10.2021 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 октября, от коронавируса скончалось 22 жителя Саратовской области. В число погибших входят 11 мужчин и 11 женщин возрастом от 26 до 91 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Татьяна Загородняя: Отцом быть очень достойно Саратовцы советуют обратиться с жалобой на отопление к Путину или Володину Внимание! В Саратове будет сильный туман ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области Новости Саратова - 17.10.2021 0 Сегодня, 17 октября, от коронавируса скончалось 22 жителя Саратовской области. В число погибших входят 11 мужчин и 11 женщин возрастом от 26 до 91 года. Татьяна Загородняя: Отцом быть очень достойно 17.10.2021 Саратовцы советуют обратиться с жалобой на отопление к Путину или Володину 17.10.2021 Внимание! В Саратове будет сильный туман 17.10.2021 Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Саратове 17.10.2021