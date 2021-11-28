Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 23 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни 23 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 28.11.2021 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 ноября, от коронавируса скончались еще 23 жителя Саратовской области. В число погибших вошли 13 женщин и 10 мужчин, возрастом от 40 до 83 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вера Афанасьева: «Добро пожаловать в ад!» Борис Шинчук: Отменный ныне урожай выдался на Алясщине, Калифорщине, Австралийщине Продолжается строительство долгожданного путепровода в поселке Татищево Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вера Афанасьева: «Добро пожаловать в ад!» Новости Саратова - 28.11.2021 0 СМИ возмущены поведением антипрививочников, которые были приглашены «на экскурсию» в «красную зону» больницы им. Филатова. Ее главврач Валерий Вечорко в эфире «Соловьёв Live» заявил, что... Коронавирус унес жизни 23 жителей Саратовской области 28.11.2021 Борис Шинчук: Отменный ныне урожай выдался на Алясщине, Калифорщине, Австралийщине 28.11.2021 Продолжается строительство долгожданного путепровода в поселке Татищево Саратовской области 28.11.2021 На скользкой туманной дороге в Саратове мусоровоз свалился в кювет 28.11.2021