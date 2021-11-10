Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 26 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни 26 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 10.11.2021 74 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 10 ноября, коронавирус унес жизни еще 26 жителей Саратовской области, сообщает оперштаб. В число погибших входят 12 мужчин и 16 женщин, возрастом от 47 до 87 лет. Всего а России сегодня скончались от коронавируса 1211 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА С начала года в Саратове было уничтожено 1265 партий несертифицированного мяса Михаил Исаев подал заявку на должность главы Саратова Администрация прокомментировала разорение пляжа в Балакове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С начала года в Саратове было уничтожено 1265 партий несертифицированного мяса Новости Саратова - 10.11.2021 0 Управление Россельхознадзора по Саратовской области с начала текущего года изъяло 1265 партий мяса без сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. -В аэропорту «Гагарин» было проконтролировано... Михаил Исаев подал заявку на должность главы Саратова 10.11.2021 Администрация прокомментировала разорение пляжа в Балакове 10.11.2021 Регоператор инициирует возбуждение уголовных дел в отношении УК-должников 10.11.2021 Саратовчанка нелегально прописала в своей квартире трех иностранцев 10.11.2021