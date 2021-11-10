Сегодня, 10 ноября, коронавирус унес жизни еще 26 жителей Саратовской области, сообщает оперштаб.

В число погибших входят 12 мужчин и 16 женщин, возрастом от 47 до 87 лет.

Всего а России сегодня скончались от коронавируса 1211 человек.