Коронавирус унес жизни трех жителей Саратовской области за сутки. Об этом сообщает региональный минздрав.

С начала пандемии скончались 5 893 пациента.

За последние сутки не стало двух женщин и одного мужчины в возрасте от 71 до 85 лет.