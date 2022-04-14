Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни 3 саратовцев за сутки РубрикиНовости Саратова Коронавирус унес жизни 3 саратовцев за сутки По Новости Саратова - 14.04.2022 46 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Коронавирус унес жизни трех жителей Саратовской области за сутки. Об этом сообщает региональный минздрав. С начала пандемии скончались 5 893 пациента. За последние сутки не стало двух женщин и одного мужчины в возрасте от 71 до 85 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Кондуктор троллейбуса из Энгельса высадил в дождь школьника без денег С начала охотничьего сезона в Саратовской области зарегистрировано 42 нарушения В саратовском театре оперы и балета начнут монтаж планшета сцены ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Кондуктор троллейбуса из Энгельса высадил в дождь школьника без денег Новости Саратова - 14.04.2022 0 Жительница Энгельса пожаловалась на кондуктора, высадившего ее ребенка в дождь. Информацию об инциденте горожанка опубликовала в социальных сетях. По ее словам, школьнику пришлось идти под... С начала охотничьего сезона в Саратовской области зарегистрировано 42 нарушения 14.04.2022 В саратовском театре оперы и балета начнут монтаж планшета сцены 14.04.2022 Грозы над Саратовом продолжатся еще несколько дней 14.04.2022 В Саратове начинают ездить 8 маршрутов дачных автобусов 14.04.2022