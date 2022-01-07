Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни еще 13 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни еще 13 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 07.01.2022 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 января, от коронавируса скончались еше 13 жителей саратовской области, сообщает Минздрав. Среди погибших восемь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 94 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пасынок похитил у вольчанки украшения на 125 тысяч рублей Сформирован список общеобразовательных учреждений, включенных в региональную программу ремонта на 2022 год На резино-техническом предприятии Балакова молодому работнику отрезало кисть руки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пасынок похитил у вольчанки украшения на 125 тысяч рублей Новости Саратова - 07.01.2022 0 Задержан 26-летний житель Вольска, обвиняемый в похищении драгоценностей на 125 тысяч рублей у своей мачихи. Заметив пропажу, женщина обратилась в местное отделение полиции. Она заявила, что... Коронавирус унес жизни еще 13 жителей Саратовской области 07.01.2022 Сформирован список общеобразовательных учреждений, включенных в региональную программу ремонта на 2022... 07.01.2022 На резино-техническом предприятии Балакова молодому работнику отрезало кисть руки 07.01.2022 Роман Бусаргин: В Саратовской области в новом году отремонтируют 100 детских... 07.01.2022