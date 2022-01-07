Сегодня, 7 января, от коронавируса скончались еше 13 жителей саратовской области, сообщает Минздрав.

Среди погибших восемь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 94 лет.

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