Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни еще 19 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни еще 19 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 21.10.2021 116 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 октября, коронавирус унес жизни еще 19 жителей Саратовской области. В число погибших входят 10 женщин и девять мужчин. Их возраст составил от 45 до 90 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Петровске загорелся завод автозапчастей Саратовчанка хотела помочь подруге и лишилась 95 тысяч рублей Четверо жителей Саратова стали жертвами мошенников ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Петровске загорелся завод автозапчастей Новости Саратова - 21.10.2021 0 Сегодня, 21 октября, в Петровске загорелся завод автозапчастей, сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал о пожаре поступил 09:35. Произошло возгорание на втором этаже административного здания завода. На тушение... Саратовчанка хотела помочь подруге и лишилась 95 тысяч рублей 21.10.2021 Четверо жителей Саратова стали жертвами мошенников 21.10.2021 Неравнодушных саратовцев приглашают на интерактивный субботник 21.10.2021 Коронавирус унес жизни еще 19 жителей Саратовской области 21.10.2021