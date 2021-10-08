Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус унес жизни еще 26 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус унес жизни еще 26 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 08.10.2021 122 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 октября, коронавирусная инфекция унесла жизни еще 26 жителей Саратовской области. Среди погибших 14 женщин и 12 мужчин, возрастом от 31 до 89 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Названы самые популярные фильмы о космосе у саратовцев В Санкт-Петербурге состоялся третий межрегиональный тур группы «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. «Т Плюс» заливают кипятком типографию на Вишневой в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Названы самые популярные фильмы о космосе у саратовцев Новости Саратова - 08.10.2021 0 В дни начала первых киносъемок в космосе аналитики онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ изучили «космические» вкусы зрителей. Судя по их данным, жители области оценят новый фильм Клима... В Санкт-Петербурге состоялся третий межрегиональный тур группы «Б» Высшего дивизиона Национальной... 08.10.2021 «Т Плюс» заливают кипятком типографию на Вишневой в Саратове 08.10.2021 Житель Саратвской области перетопил квартиру и задохнулся 08.10.2021 Дети в Саратовской области отпугивают собак ультразвуком 08.10.2021