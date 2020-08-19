В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. ОБ этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в начала пандемии увеличилось до 11,211 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 7,083 тысячи человек, включая 134 за сутки.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 52, Энгельсский район — пять, Базарно-Карабулакский, Балаковский и Вольский — по четыре, Александрово-Гайский, Ершовский, Марксовский и Новобурасский — по три, Перелюбский, Пугачевский, Ртищевский и Саратовский — по два, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Петровский, Питерский и Татищевский — по одному.