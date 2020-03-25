В Балакове госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом нашему корреспонденту заявила министр Наталья Мазина.

Родители девочки уезжали отдыхать в Тайланд, а по прибытии семью отправили на карантин. Однако в последний день самоизоляции у малышки появилась температура. Медики забрали ее в больницу и взяли биоматериал на анализ.

— Сейчас в отношении ребенка соблюдаются все ограничительные меры. Вероятность того, что это китайский вирус маленькая, скорее всего бронхит, — пояснила министр.

Сейчас девочка находится в детском отделении балаковской горбольницы.