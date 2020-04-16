Двое сотрудников балашовской тюрьмы находятся на карантине, сообщает пресс-служба УФСИН по Саратовской области.

На сегодняшний день контактировавших с ними людей проверили на наличие covid-19. Все контактные находятся на карантине под контролем сотрудников исправительного учреждения.

В учреждении провели дезинфекцию. Каждый день у сотрудников и осужденных измеряют температуру для выявления респираторных инфекций.

Сейчас там запрещены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач. Запрещено проведение совещаний, массовых досуговых и спортивных мероприятий.