В Балтайском районе введен карантин, сообщает оперштаб.

Сейчас организовано пять блок-постов на въездах в район, а второстепенные проезды перекрыты блоками и бордюрными плитами.

Доставка продуктов осуществляется только по спецпропускам. В районе работают 28 магазинов в четырех поселениях, владельцы которых переориентированы на закупку товаров первой необходимости и продуктов на оптовых базах Саратова, Кузнецка, Балакова.

Кроме того, в обычном режиме работает отделение почты, а аптеки обеспечены необходимыми препаратами в полном объеме. Лекарства на онкобольных и диабетиков будут доставлять медики. В селах работают 14 ФАП, 1 врачебная амбулатория и 3 аптеки.