Жители Саратовской области по-разному относится к самоизоляции и вирусу в целом. Некоторые запаслись продуктами и выходят из дома в случае острой необходимости, а кто-то скупил все максимальные средства защиты.

На улицах Энгельса заметили одного такого персонажа, словно из компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., который скреативил после очередной неудачной попытки купить медицинскую маску. Парень снарядился противогазом и пошел так по своим делам.

— Зато точно не заболеет, — пишет комментарий под постом в сети Ксения Собянина.

Другие напротив сказали, что лучше уже вообще не выходить из дома, чем в таком виде.

А Данила Токарев поделился фотографией с этим же покровчаниным на фоне магазина.