В крупных школах Саратовской области, где учатся свыше 500 учеников, могут установить тепловизоры для измерения температуры.

Такое поручение дал глава региона Валерий Радаев.

Министр цифрового развития и связи Адель Славутин подчеркнул, что речь идет о внедрении системы видеоаналитики на основе тепловизионного оборудования, в том числе с потоковым измерением температуры.

Проект протестирован в физико-техническом лицее №1, гимназии №89 в Саратове, СОШ №33 в Энгельсе, гимназии в Вольске, 1-й школе в Калининске.

Проведено более 82 тысяч измерений, выявлено 1,1 тысячи случаев повышенной температуры в пяти образовательных учреждениях.