Духовное управление мусульман может приостановить богослужения в мечетях региона. Об этом информационного порталу «Новости Саратова» рассказал пресс-секретарь ДУМСО Ахмет Махметов.

По его словам, в случае если правительство Саратовской области примет решение о временном ограничении на проведение массовых мероприятий, духовное управление примет это решение и приостановит богослужения.

— В истории ислама такие моменты были, — сказал он.

Он также отметил, что ДУМСО обратилось к верующим с просьбой воздержаться от паломничества по священным местам ислама до разрешения ситуации с коронавирусом.

Напомним, вчера Саратовская епархия также попросила прихожан временно отказаться от посещения храмов.