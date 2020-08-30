За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 88 новых заражения cvid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом, число заболевших в регионе с начала пандемии выросло до 12,251 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 7,954 тысячи человек, в том числе 27 за сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове – 35, Энгельсском районе – семь, Балаковском и Вольском – по четыре, Балашовском, Лысогорском, Марксовском, Озинском, Петровском – по три, Александрово-Гайском, Аркадакском, Базарно-Карабулакском , Балтайском, Дергачевском, Калининском, Татищевском и Турковском – по два, Аткарском, Духовницком, Красноармейском, Краснокутском, Питерском, Пугачевском и Ртищевском – по одному.