Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области достигло 5,45, тысячи человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

На утро 21 июня диагноз подтвержден у еще 115 пациентов. Общее число заболевших – 5,45 тысячи человек. С начала пандемии выздоровело 2,618 тысячи человек, в том числе за сутки – 23 пациента.

По районам число заболевших распределяется так — Саратов — 58, Балаковский район — 15, Новоузенский — пять, Дергачевский — четыре, Татищевский и Энгельсский — по три, Воскресенский, Ивантеевский, Марксовский, Озинский, Петровский, Ровенский, Ртищевский, Федоровский и Саратовский — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Пугачевский и Хвалынский — по одному.