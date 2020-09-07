Сегодня, 7 сентября, в Саратове состоялся еженедельный брифинг минздрава, где обсуждалась заболеваемость коронавирусом в регионе.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что в регионе за весь период пандемии заболели 13,068 тысячи человек. Из этого числа более 60 процентов заболевших – представительницы женского пола. Так, заболели 7,927 тысячи женщин и 5,141 тысячи мужчин.

За все время пандемии в Саратовской области от коронавируса скончались 82 человека. Напомним, в последнее время участились случаи парных смертей в день.

Сейчас среди болеющих жителей региона 2,127 тысячи человек находятся на стационарном лечении, причем у 2,011 тысячи – пневмония. Многим заболевшим требуется поддержка кислорода – 259 человек, а еще 87 сейчас находятся на ИВЛ. Всего 2,683 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении.