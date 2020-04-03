Распространяемая в анонимном телеграм-канале о смерти в Саратове одного из пациентов с диагнозом «коронавирус» является ложью, сообщает региональное министерство здравоохранения.

— По данным регионального минздрава, в Саратовской области не зафиксировано ни одной смерти пациента от коронавируса. Информация, распространяемая в телеграм-канале, является ложной, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили об ответственности за распространение непроверенной информации.

Напомним, сегодня стало известно о четырех заболевших коронавирусом за последние сутки. Таким образом, с начала эпидемии диагноз был подтвержден у 19 человек. Пока известно об одном случае выздоровления.