Сегодня, 6 августа, в Саратовской области зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 9,968 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 6,120 тысячи человек, за сутки — 80.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 37, Энгельсский район — 26, Краснопартизанский, Лысогорский и Петровский — по три, Балаковский, Марксовский, Новоузенский, Озинский и Татищевский — по два, Александрово-Гайский, Аркадакский, Аткарский, Вольский, Дергачевский, Калининский, Краснокутский и Советский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 14 контактных лиц, 76 — с неустановленным источником заражения. Болезнь протекает с симптомами пневмонии у 70 заболевших, с признаками ОРВИ у двоих, с бессимптомным течением — у 18.