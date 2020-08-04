Сегодня, 4 августа, в Саратовской области зарегистрировано 93 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе количество заболевших составляет 9,784 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 5,933 тысячи человек, а за сутки – 85.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 30, Аткарский район — 12, Энгельсский — девять, Вольский, Ершовский и Саратовский — по шесть, Дергачевский — четыре, Красноармейский и Перелюбский — по три, Балтайский, Ивантеевский, Марксовский и Питерский — по два, Балашовский, Воскресенский, Краснокутский, Пугачевский, Советский и Федоровский — по одному.

Среди новых заболевших 23 контактных лица, 68 – с неустановленным источником заражения, еще двое прибыли с других регионов с симптомами ОРВИ.

Преимущественно в новых случаях болезнь протекает с симптомами пневмонии – 63, с признаками ОРВИ – 17, с бессимптомным течением – 13.