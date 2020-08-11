Сегодня на совещании с правительством президент России Владимир Путин заявил о первой зарегистрированной в стране вакцине от коронавируса, об этом сообщает информационный телеканал «RT».

По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, вакцина прошла все необходимые проверки.

— Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о государственной регистрации первой вакцины против новой коронавирусной инфекции, — начал своё выступление Михаил Мурашко.

Недавно в минздраве говорили, что первая зарегистрированная вакцина появится в стране 12 августа.

Стало известно, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года