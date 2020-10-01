Врачи из Московского клинического научного центра помогут саратовским медикам организовать лечение пациентов с коронавирусом и пневмониями, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Это стало возможным благодаря договоренности, достигнутой между министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным и руководителем столичной клиники, главным онкологом департамента здравоохранения Москвы, профессором Игорем Хатьковым.

В течение дня заведующий отделом пульмонологии Гульсара Баймаканова и врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Букарев провели совещание с руководителями и представителями регионального минздрава, саратовских covid-госпиталей, в ходе которого обменялись мнениями и лучшими практиками по применению эффективного диагностирования и лечения, современной лекарственной терапии при заболевании новой короновирусной инфекцией и пневмониями различной этиологии. Особое внимание было уделено ведению пациентов с сочетанными патологиями, когда коронавирус катализирует основные и сопутствующие заболевания, резко увеличивая тяжесть состояния больного. В целом, оценивая работу местных врачей, московские специалисты отметили правильность применяемых подходов к диагностике и лечению болезней. Особое внимание было уделено новым лекарственным препаратам и их интеграции в схемы лекарственной терапии.

Врачи московского центра будут консультировать местных коллег на протяжении нескольких дней.