Первая партия медицинских масок поступила в Саратовскую область, сообщает пресс-служба регионального минпрома.

Всего в область из Москвы поступило 130 тысяч масок, которые будут продаваться в сети магазинов «Гроздь». В Саратове и Энгельсе в продаже изделия появятся уже сегодня, в районах области — завтра. Поступление ещё порядка 500 тысяч масок ожидается на следующей неделе.

Заместитель председателя правительства области Василий Разделкин заверил, что информация обо всех выявленных фактах спекуляции с ценами на маски будет передаваться в управление Федеральной антимонопольной службы по области.