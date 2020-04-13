Сейчас в Саратове развернуто 363 койки для больных covid-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

— В планах 1,211 тысячи коек, сейчас над этим ведется работа. В том числе в клинике при медицинском университете планируем приминать пациентов с коронавирусом. Пока больше не разворачиваем, так как нет необходимости, — сказал Шувалов.

По словам замминистра, в Саратове четыре лаборатории, где делают тесты на коронавирус. Из них две федеральных и две местных. В том числе, референсный центр «Микроб».