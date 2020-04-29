Индекс самоизоляции в Саратове составил 2,1 балла. Такие данные представлены в Яндексе на 12:00 среды, 29 апреля.

Местные жители по-прежнему продолжают покидать свои дома, и не все из них с целью добраться до работы или купить продукты. Стоит отметить, что в Энгельсе индекс еще ниже — всего 2 балла.

А вот в рейтинге городов с населением свыше 500 тысяч человек в Краснодаре, Ярославле и Махачкале напротив люди бережнее относятся к своему здоровью. Там индекс составил 2,3 балла, 2,4 и 3,3 балла соответственно.