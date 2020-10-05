С сегодняшнего дня в Саратовской области возобновляет работу ковидный госпиталь СГМУ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге.

Там разместят еще 300 пациентов. Решение приняли в связи с ростом заболеваемости новой инфекцией, только за последние сутки выявлено еще 135 случаев новой болезни.

Могут ввести ограничения по работе ресторанов и кинотеатров, об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Отметим, что госпиталь прекратил свою работу в августе, а открывали его 12 мая.