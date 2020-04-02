Саратовцы смогут получать электронный пропуск для свободного передвижения в период карантина. Поручение подписал губернатор Валерий Радаев.

Такие меры приняты для ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции среди населения при получении пропуска.

По поручению главы региона нами отработан механизм электронного обращения работодателей в адрес соответствующих уполномоченных органов. Соответствующий нормативный акт на областном уровне уже принят. Аналогичные документы принимаются в муниципалитетах. Система протестирована, внедрена и готова к применению. Данный программный продукт позволяет не приходить лично в администрации, — прокомментировал внедрение министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

Глава Саратова Михаил Исаев уточнил, что теперь заявку на получение пропускного документа можно подать дистанционно на электронный адрес. Утверждение такого реестра администрациями районов и города происходит также квалифицированной электронной подписью.

Соответствующие данные нужно отправить на нужный почтовый ящик райадминистрации:

Администрация Волжского района — zayavka_vol@mail.ru

Администрация Заводского района — zayavka_zav@mail.ru

Администрация Кировского района — zayavka_kir@mail.ru

Администрация Ленинского района — zayavka_len@mail.ru

Администрация Октябрьского района — zayavka_okt@mail.ru

Администрация Фрунзенского района — zayavka_frn@mail.ru

Администрация города — zayavka@admsaratov.ru.

После утверждения реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска установленной формы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here