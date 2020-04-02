Саратовцы смогут получать электронный пропуск для свободного передвижения в период карантина. Поручение подписал губернатор Валерий Радаев.

Такие меры приняты для ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции среди населения при получении пропуска.

— По поручению главы региона нами отработан механизм электронного обращения работодателей в адрес соответствующих уполномоченных органов. Соответствующий нормативный акт на областном уровне уже принят. Аналогичные документы принимаются в муниципалитетах. Система протестирована, внедрена и готова к применению. Данный программный продукт позволяет не приходить лично в администрации, — прокомментировал внедрение министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

Глава Саратова Михаил Исаев уточнил, что теперь заявку на получение пропускного документа можно подать дистанционно на электронный адрес. Утверждение такого реестра администрациями районов и города происходит также квалифицированной электронной подписью.

Соответствующие данные нужно отправить на нужный почтовый ящик райадминистрации:

Администрация Волжского района — zayavka_vol@mail.ru

Администрация Заводского района — zayavka_zav@mail.ru

Администрация Кировского района — zayavka_kir@mail.ru

Администрация Ленинского района — zayavka_len@mail.ru

Администрация Октябрьского района — zayavka_okt@mail.ru

Администрация Фрунзенского района — zayavka_frn@mail.ru

Администрация города — zayavka@admsaratov.ru.

После утверждения реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска установленной формы.